Зеленский ответил, прекратили ли ВСУ бить по российским НПЗ после давления США

Зеленский об ударах по НПЗ России / © Associated Press

Реклама

Силы обороны Украины не получали приказов воздерживаться от ответов на российские НПЗ, хотя в течение некоторого времени пытались действовать более осмотрительно.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время общения с представителями медиа 27 октября, сообщили корреспонденты ТСН.

Реклама

Действительно ли Украина прекратила удары по российским НПЗ

По словам президента, Украине неоднократно поступали просьбы не наносить удары по российским НПЗ. В ответ Киев предложил проработать шаги по деэскалации в энергетическом секторе.

Реклама

Впоследствии президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Truth Social позицию по поводу энергетического перемирия, которую Украина поддержала.

«Есть несколько моментов по НПЗ. К нам действительно неоднократно обращались с сигналом — не бить по российским НПЗ. Мы сказали: „Поработаем над деэскалацией по энергетике“. Затем президент США вышел с такой публичной позицией в Truth Social об энергетическом перемирии. Мы ее поддержали, и после этого трое суток мы не отвечали ударами по российским НПЗ, когда Россия наносила удары по нашей энергетике. Я сказал: „Давайте мы не менее 72 часов будем спокойно отвечать по другим целям. Не трогаем НПЗ“. Это не помогло. Была разная риторика. И нас никто не поблагодарил за эти трое суток», — отметил президент.

Несмотря на временную паузу в атаках на НПЗ, Силы обороны перенаправили свои усилия на другие критические объекты противника, а затем возобновили специальные операции.

«По другим ответам по НПЗ: в эти дни наши ребята пытались быть, наверное, немного осторожнее. Но у них нет приказа не отвечать. Была история с Рязанским НПЗ. Были соответствующие операции. Занимались дата-центрами, местами, где сосредоточена российская баллистика — отвечали на их болезненные удары, и наши ответы, мы рассчитываем, также будут ощутимы для русских», — добавил Зеленский.

Реклама

Отдельно президент коснулся вопроса безопасности морских судов, следующих с территории РФ в США. Он отметил их особый статус. Эти корабли никто не будет трогать, ведь они имеют отношение к Соединенным Штатам Америки.

Удары по НПЗ России: последние новости

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что считает украинские удары по российским НПЗ, объектам коммуникаций и энергоснабжению правильными и логичными.

По его словам, на фоне попыток России усложнить Украине зиму, Киев имеет полное право наносить ответные удары по инфраструктуре, которая обеспечивает российскую военную машину, чтобы продемонстрировать готовность серьезно защищаться.

Кроме того, глава немецкого правительства подтвердил намерение европейских стран продолжать поддержку Украины зимой на рубеже 2026-2027 годов и в течение следующего года. Он отметил, что выделенных ранее 90 млрд евро на 2026-2027 годы может оказаться недостаточно, поэтому вопрос дополнительного финансирования будут вновь рассматриваться в ноябре и декабре. Мерц подчеркнул, что помощь Украине отвечает собственным интересам Европы, поскольку российская агрессия угрожает политическому порядку на всем континенте.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров