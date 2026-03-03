Зеленский ответил, привлечен ли он к законопроекту о выборах

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не ведет никаких диалогов относительно подготовки или обсуждения законопроекта о проведении выборов.

Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

«Нет у меня ни с кем диалога по законопроекту о выборах», — сказал Зеленский.

Реклама

Выборы в Украине — последние новости

Кстати, подготовка законодательной базы для проведения выборов после завершения войны продолжается, и соответствующий законопроект, по оценкам экспертов, уже готов примерно на две трети.

Ранее Владимир Зеленский очертил свою позицию по проведению выборов в Украине и возможному баллотированию на новый срок.

Также Зеленский ранее заявлял, что инициатива проведения выборов во время полномасштабной войны в первую очередь продвигается по России как инструмент дестабилизации и попытки смены власти в Киеве.