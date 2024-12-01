Зеленский ответил, признает ли Украина оккупацию своих территорий ради членства в НАТО

Украина никогда не признает оккупацию своих территорий агрессором Российской Федерацией. Этого гнет будет даже ради членства в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с новым президентом Европейского Совета.

Глава государства подчеркнул, что не может быть приглашена в НАТО часть территорий Украины. И это, по его словам, даже учитывая, что лучшие гарантии для Украины — это НАТО.

"Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории не являются украинскими. Поэтому Украина никогда на это не пойдет. Мы не признаем эти земли русскими потому, что это наши земли. Это временно оккупированная часть Украины", – заявил Зеленский.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Украина просит о приглашении в НАТО на следующей неделе – во время встречи в Брюсселе. В НАТО объявили, что Украина присоединится к Альянсу и находится на необратимом пути к членству, но не направили официальное приглашение и не установили временные рамки.

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