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- Украина
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Зеленский ответил Путину, который заявил о Пасхальном "перемирии"
Диктатор в очередной раз демонстрирует, как на самом деле относится к жизни людей.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путина о Пасхальном перемирии.
Об этом президент Украины написал в Telegram.
Зеленский акцентировал: это очередная попытка Путина поиграть с жизнями людей.
"Сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать в защиту. "Шахеды" в нашем небе - это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин подсчитал, сколько раз "Украина нарушила" энергетическое перемирие.