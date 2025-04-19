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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Зеленский ответил Путину, который заявил о Пасхальном "перемирии"

Диктатор в очередной раз демонстрирует, как на самом деле относится к жизни людей.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путина о Пасхальном перемирии.

Об этом президент Украины написал в Telegram.

Зеленский акцентировал: это очередная попытка Путина поиграть с жизнями людей.

"Сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать в защиту. "Шахеды" в нашем небе - это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин подсчитал, сколько раз "Украина нарушила" энергетическое перемирие.

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