Зеленский ответил Путину, который заявил о Пасхальном "перемирии"

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путина о Пасхальном перемирии.

Об этом президент Украины написал в Telegram.

Зеленский акцентировал: это очередная попытка Путина поиграть с жизнями людей.

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"Сейчас по территории Украины ширится воздушная тревога. В 17:15 в нашем небе зафиксированы российские ударные дроны. Украинская ПВО и авиация уже начали работать в защиту. "Шахеды" в нашем небе - это настоящее отношение Путина к Пасхе и к жизням людей", - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин подсчитал, сколько раз "Украина нарушила" энергетическое перемирие.