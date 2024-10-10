Зеленский ответил, рассматривает ли прекращение огня в обмен на западные гарантии

Президент подчеркнул, что это не "тема для дискуссий".

Украина не рассматривает возможность остановки огня в обмен на гарантии западного альянса.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на прессбрифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По его словам, он надеется на помощь Франции, поскольку Украина испытывает дефицит оборудования.

"Это не тема наших дискуссий, никаких перемирий, мы не хотели об этом говорить. Я видел в СМИ что-то такое. Россия много работает со СМИ, с этой информацией, поэтому здесь все понятно", — сказал президент.

Он добавил, что еще одной темой для разговора с Макроном разрешение использовать "определенные боеприпасы на большие расстояния".

"На сегодняшний день у нас недостаточно наших беспилотников для дальних дистанций, потому мы ищем средства на внутреннее производство, а также определенное разрешение от наших партнеров", — сказал Зеленский.

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