Зеленский ответил, собирается ли Украина создавать ядерное оружие

Президент заявляет, что Украина должна быть в НАТО.

Украина не будет создавать никакой угрозы миру. В частности, что касается ядерного оружия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью в телемарафоне.

"Мы не собирались создавать никакой угрозы миру и никакого ядерного оружия. Я считаю, что Украина должна быть в НАТО и аргумент, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие. Нам гарантировали безопасность, территориальную целостность Украины. Мы говорим о том, что если бы Украина не отдавала ядерное оружие — это был бы зонтик, который есть у других ядерных государств.

По словам Зеленского, на сегодняшний день "НАТО лучше, чем любой вид оружия" — "ядерки".

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"Но мы не получили ничего за это. Я говорю это утвердительно. Потому что мы получили эту бумажку, но ее нарушили. Те страны, которые это не нарушили, которые являются гарантами-подписантами Будапештского меморандума, они не остановили Россию", — заявил президент .

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета в Брюсселе 17 октября заявил, что безопасность Украины может обеспечить либо членство в НАТО, либо ядерное оружие.

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