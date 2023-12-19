Зеленский ответил, собирается ли увольнять Залужного

Президент Зеленский заверил, что с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным у него рабочие отношения.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал, действительно ли между ним и главкомом ВСУ Валерием Залужным есть конфликт, и собирается ли глава государства уволить Залужного в ближайшее время.

Об этом Зеленский сказал сегодня, 19 декабря, во время большой пресс-конференции по итогам 2023 года.

"Для чего кому-то помогать и развивать эту тематику. Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя как главком ВСУ. Вместе с Генштабом ВСУ. Есть много там вопросов. Есть командующий "Таврии" (Оперативно-стратегическая группировка войск "Таврия" и его командующий генерал Александр Тарнавский. — Ред.), который оперативным командованием занимался. Контрнаступление — это сложный вопрос, сложная история", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что быть главкомом ВСУ, как и быть президентом – "это большая честь".

"Это не только в нем вопрос. Это вопрос в наших словах, в нашей риторике, действиях. Нам нужны прочные шаги и результаты. Я не развиваю какие-либо сложности в личностях. Государство Украина – это не о личном. Результат – каждый день. И ответственность за этот результат", – сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос, сменит ли главкома ВСУ Зеленский или нет, он ответил: "Планирую работать, жду от них решений по мобилизации, жду решений о помощи людям на фронте. Жду очень конкретных вещей на поле боя. Стратегия понятна. У нас есть понимание наших действий. Хочу видеть детали. Я думаю, что это — справедливо".

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