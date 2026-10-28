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- Украина
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Зеленский ответил, состоится ли встреча с Путиным в ближайшее время
Владимир Зеленский рассказал, согласовала ли Россия встречу с Украиной на уровне лидеров.
Точная дата переговоров с Владимиром Путиным пока неизвестна, поскольку это полностью зависит от решения Кремля.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа вместе с нидерландским премьером Робом Йеттеном.
«Я не знаю, когда у нас будет встреча с Россией на уровне лидеров. На сегодняшний день, со всем уважением к разным странам, но это зависит от российской стороны, ведь они никогда этого раньше не поддерживали», — сказал Зеленский.
Он также подчеркнул, что никакие договоренности об Украине не могут приниматься без ее участия.
При этом Зеленский подчеркнул, что для реального завершения войны такие сложные вопросы, как территории и гарантии безопасности, должны обсуждаться на уровне лидеров.
«Я надеюсь, что скоро у нас будет такая возможность», — отметил Владимир Зеленский.
Переговоры Украины с РФ и США — последние новости
Напомним, ранее в РФ заявили, что трехсторонние переговоры по Украине состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны могут состояться уже 10 ноября в Абу-Даби — сразу после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.
Также Владимир Зеленский назвал вопросы, которые Украина хочет обсудить на трехсторонних переговорах.