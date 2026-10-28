Зеленский ответил, состоится ли встреча с Путиным в ближайшее время

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Точная дата переговоров с Владимиром Путиным пока неизвестна, поскольку это полностью зависит от решения Кремля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа вместе с нидерландским премьером Робом Йеттеном.

Реклама

«Я не знаю, когда у нас будет встреча с Россией на уровне лидеров. На сегодняшний день, со всем уважением к разным странам, но это зависит от российской стороны, ведь они никогда этого раньше не поддерживали», — сказал Зеленский.

Реклама

Он также подчеркнул, что никакие договоренности об Украине не могут приниматься без ее участия.

При этом Зеленский подчеркнул, что для реального завершения войны такие сложные вопросы, как территории и гарантии безопасности, должны обсуждаться на уровне лидеров.

«Я надеюсь, что скоро у нас будет такая возможность», — отметил Владимир Зеленский.

Переговоры Украины с РФ и США — последние новости

Напомним, ранее в РФ заявили, что трехсторонние переговоры по Украине состоятся в первой половине ноября в Абу-Даби.

Реклама

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что переговоры между Украиной, США и Россией по завершению войны могут состояться уже 10 ноября в Абу-Даби — сразу после промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Также Владимир Зеленский назвал вопросы, которые Украина хочет обсудить на трехсторонних переговорах.

Новости партнеров