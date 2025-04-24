Зеленский ответил, связывает ли сегодняшний обстрел с его визитом в ЮАР

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что сегодняшний обстрел связан с визитом в ЮАР. Он подчеркнул, что подобные атаки со стороны врага системны.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал на совместной конференции с лидером ЮАР Сирилой Рамафосой.

"Каждую ночь свыше 100-120 "Шахедов" Россия запускает по Украине. Плюс ракеты, в частности баллистические", — подчеркнул он.

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Сегодняшняя атака, добавил украинский лидер, одно из самых наглых: 215 средств поражения по гражданским, по жилью, по инфраструктуре.

"Но я бы не связывал ее с чем-то конкретным", — заключил Зеленский.

Напомним, что Зеленский отменил часть программы визита в ЮАР и после встречи с президентом Рамафосой немедленно возвращается в Украину. Решение было принято после атаки РФ по нашему государству.