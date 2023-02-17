Зеленский ответил в Мюнхене, смогут ли в Украине искоренить коррупцию после войны

Зеленский убежден, что для искоренения коррупции в Украине "осталось не так много".

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине удастся gосле войны навсегда искоренить коррупцию.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля.

"Наше послевоенное общество не простит какие-либо коррупционные шаги. И поэтому я уверен, что мы это поборем. Параллельно с этим есть реформы, есть антикоррупционная система одна из самых мощных в Европе, есть много институций. Завершается выбор последнего должностного лица последнего антикоррупционного органа и это система будет на 100% работать. Завершение этого конкурса - в марте. Несмотря на войну — мы работаем", — сказал Зеленский.

Он убежден, что для искоренения коррупции в Украине "осталось не так много".

"Есть те или иные моменты... Кто-то воюет, кто-то пользуется войной. Я уверен, мы все это поборем и до этого остается не так много", — сказал президент.

Напомним, 17 февраля немецкий Мюнхен посетили десятки глав государств и оборонных и дипломатических ведомств. В городе началась Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. По прогнозам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина будет продвигать в Мюнхене вопрос предоставления дальнобойных ракет и боевых самолетов.

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