Зеленский ответил, возьмет ли трубку, если ему позвонит Путин

Президент Владимир Зеленский ответил, возьмет ли трубку, если ему позвонит по телефону российский президент-диктатор Владимир Путин.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции 25 февраля.

Главу государства спросили, возьмет ли он трубку, если, например, ночью ему позвонит по телефону глава Кремля.

"Он мне не позвонит, у него же мобилки нет. А телеграфом 1917 года я не пользуюсь. Он мне не позвонит, он не хочет заканчивать эту войну. На сегодняшний день это так", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, важно ослаблять санкциями путинскую армию на поле боя и политическую изоляцию РФ в мире.

"Это все о том, чтобы сделать Путина бедным. Для него деньги — номер один. Если вы услышите его месседжи — все вокруг денег. Он обеспечивает безопасность этих денег, даже замороженных активов заграницей. Я считаю, что это его слабое место", — добавил Зеленский.

Напомним, во время пресс-конференции Зеленский также рассказал о возможности переговоров с Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, мол, вести переговоры с Путиным – все равно, что говорить с глухим человеком.

Читайте также: