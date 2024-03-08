Зеленский ответил, возможен ли перерыв в войне с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал вызовом и проблемой перерыв в войне с Россией. Ведь от этой паузы выигрывает только Кремль.

Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai 1.

"Я думаю, перерыв в войне — очень серьезный вызов и большая проблема для Украины, для ее сохранения, для ее будущего, а также большая проблема замороженного конфликта будет для всей Европы. У нас был такой опыт после оккупации Крыма и части Донбасса", — подчеркнул. президент.

Зеленский заметил, что сейчас заявления о паузе звучат и в разных медиа, и от некоторых лидеров. Он также говорит, что это все говорит о заморозке конфликта. Некоторые называют это ceasefire — прекращение огня. Впрочем, заявляет украинский лидер, "мы такое уже проходили".

Это не пауза в войне, это пауза для Путина. Для него нужна пауза, чтобы накопить силы. Мы видим у них большой дефицит в ракетах. Их пробуют купить в Иране и уже взяли в Северной Корее. У них есть дефицит с артиллерийскими снарядами. Они берут их в Северной Корее.Дроны изготавливают и покупают в Иране.Эта пауза им нужна, потому что у них нехватка опытных военных.Эта пауза будет на руку Путину, будет то же, что было после 2014-го, когда замороженный конфликт им дал возможности нарастить силы, накопить оружие, а затем вторгнуться в Украину. Он может сделать то же самое", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее президент подчеркнул, что в войне с агрессорской Россией сложно будет в течение ближайших месяцев.

Читайте также: