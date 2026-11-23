Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Дружеские отношения с Россией возможны только тогда, когда она предпримет конкретные шаги и понесет ответственность за содеянное. Однако неизвестно, сможет ли решить этот вопрос нынешнее поколение.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью

Бенджамина Гава.

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Отвечая на вопрос о будущих отношениях с РФ, Зеленский очертил главное условие для их возможной налаживания.

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«Можно ли иметь дружеские отношения с ними? Это станет возможным, если они будут готовы предпринять определенные шаги. Ответственность очень важна», — отметил Зеленский.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил невозможность простого примирения без осознания масштабов содеянного.

«Просто простить им, сказать: „О, вы сделали что-нибудь плохое“. Нет. Это не просто что-то плохое», — отметил президент.

Также президент выразил сомнение в том, что решение этого вопроса под силу нынешнему поколению.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский во время выступления перед Парламентской ассамблеей НАТО назвал конкретные требования и вопросы , касающиеся будущих гарантий безопасности для Украины.

Ранее мы писали, что президент заявил, что Европа примет участие в переговорах с Россией по завершению войны в Украине.

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