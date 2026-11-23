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- Украина
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Зеленский ответил, возможны ли дружеские отношения с Россией после войны
Владимир Зеленский объяснил, что должна сделать Россия, чтобы Украина могла говорить о примирении.
Дружеские отношения с Россией возможны только тогда, когда она предпримет конкретные шаги и понесет ответственность за содеянное. Однако неизвестно, сможет ли решить этот вопрос нынешнее поколение.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью
Бенджамина Гава.
Отвечая на вопрос о будущих отношениях с РФ, Зеленский очертил главное условие для их возможной налаживания.
«Можно ли иметь дружеские отношения с ними? Это станет возможным, если они будут готовы предпринять определенные шаги. Ответственность очень важна», — отметил Зеленский.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил невозможность простого примирения без осознания масштабов содеянного.
«Просто простить им, сказать: „О, вы сделали что-нибудь плохое“. Нет. Это не просто что-то плохое», — отметил президент.
Также президент выразил сомнение в том, что решение этого вопроса под силу нынешнему поколению.
Война в Украине — последние новости
Напомним, Владимир Зеленский во время выступления перед Парламентской ассамблеей НАТО назвал конкретные требования и вопросы , касающиеся будущих гарантий безопасности для Украины.
Ранее мы писали, что президент заявил, что Европа примет участие в переговорах с Россией по завершению войны в Украине.