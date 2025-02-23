Зеленский ответил, возможны ли выборы в Украине во время войны

Президент Владимир Зеленский ответил, возможны ли выборы в Украине во время полномасштабной войны.

На пресс-конференции "Украина. Год 2025" он рассказал, что кроме того, что это вне украинского законодательства, проголосовать сможет только половина населения.

По словам Зеленского, самое главное – это вопрос безопасности во время выборов.

"Если бы мы сейчас проводили выборы, понятно, что для нас с точки зрения безопасности это номер один история, чтобы у нас были демократические выборы, чтобы их потом признали. Как люди будут голосовать на войне, как будут голосовать люди на фронте, если они не могут вернуться домой? Я не понимаю, как это можно. Несмотря на то, что все это вне украинского законодательства, вне конституционных историй и так далее. Что важно – безопасность. Как будут голосовать военные – никак”, – говорит Зеленский.

Он также не понимает, как сегодня можно проводить выборы в прифронтовых Сумской, Харьковской областях.

"Что будет с Купянском? Что будут делать люди за границей? Где наблюдатели, они приедут на фронт? В Покровск хотят наблюдатели? Или мы должны решить, что определенный километраж от зоны боевых действий, там это не проходит. То есть там пусть живут люди, не голосуют, у нас такая своя площадка крошечная. Это ведь неправильно. Как можно признать выборы, на которых не будет голосовать половина населения? А что с временно оккупированными территориями?" – рассказал Зеленский.

Ранее Зеленский ответил, будут ли критические последствия в Украине без помощи США.

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