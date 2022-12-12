Зеленский ответил, закончится ли война, если умрет Путин

Война прекратится, если президент РФ Владимир Путин умрет. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

В спецвыпуске Netflix с Дэвидом Леттерманом ведущий спросил украинского лидера: "Представим, если Путин простудился и умер, или случайно выпал из окна и умер, война продолжится"?

На что Зеленский ответил: "Нет. Не будет войны. Авторитарный режим, он страшен. Есть большой риск – не может все зависеть от одного человека. И потому, когда человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в Советском Союзе. Остановилось все. Я считаю, если его не будет, то им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней".

Чего следует ожидать после смерти диктатора

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что у президента РФ Владимира Путина действительно рак и ряд других недугов.

По его мнению, после смерти главы Кремля политикум РФ поймет одно – нужно немедленно бороться за власть и влияние, а война в Украине в эту историю никак не вписывается. В то же время Арестович не уверен, что в таком случае война завершится немедленно, однако по меньшей мере российские войска снизят интенсивность атак. Тогда, по мнению Арестовича, у Украины резко возрастут шансы вернуть Крым и Донбасс.

По данным американской разведки, Путин в апреле прошел курс лечения от рака на поздней стадии и, вероятно, умирает.

Читайте также: