Зеленский озвучил количество потерь армии РФ и ВСУ

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский раскрыл детали по потерям российской армии в войне с Украиной. Сейчас у окупантов тысяча потерь в сутки: это 500 убитых и 500 раненых бойцов.

Об этом Владимир Зеленский сказал в ходе встречи с журналистами 12 августа.

«Приведу пример вчерашнего дня, в целом примерно так: у „русских“ тысяча потерь в сутки, это 500 убитых и 500 раненых. Я сейчас не говорю, что там 10 пленных и так далее. Если точнее – 968 потерь в России, убитых 531 и 428 раненых, 9 в плену. Мы - 340 потерь в сутки: 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших" - заметил президент Украины.

Добавляет, что сейчас потери российской армии втрое больше украинской, то есть «приблизительно 1 к 3».

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выстояла в войне за независимость — нужно только время, чтобы нас не сломали.

Также во время форума «Молодежь здесь» Владимир Зеленский анонсировал встречу с Трампом и Путиным.