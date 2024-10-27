Зеленский озвучил, сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине на этой неделе

Россия не прекращает террор против Украины.

За неделю Россия выпустила более 1100 управляемых авиационных бомб, более 560 ударных дронов и около 20 ракет разного типа применили кафиры за эту неделю против нашего государства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Сети.

Он подчеркнул, что Россия не останавливается в своем терроре против Украины.

"Я благодарю наших людей, которые ежедневно и каждую ночь работают для защиты украинцев от российских ударов. Которые оказывают помощь и всегда на защите жизни", — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что страна усиленно работаю с партнерами, чтобы остановить врага, чтобы укрепить Украину и дать максимум защиты нашему народу, чтобы этот террор был невозможен.

Напомним, ночью 27 октября Россия атаковала Черкасскую область дронами. Обломки сбитого "Шахеда" рухнули на территорию инфраструктурного объекта в Уманском районе.

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