Украина

Украина
536
1 мин

Зеленский озвучил свою позицию по борьбе с коррупцией

Владимир Зеленский рассказал, продолжается ли процесс разоблачения коррупции в Украине.

Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский решительно заявил, что достигнутых результатов в борьбе с коррупцией недостаточно.

Об этом он рассказал во время брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Что касается достаточно, нет, недостаточно. Будем продолжать ответные действия», — ответил Зеленский на вопрос журналиста о коррупции.

Он подчеркнул, что процесс продолжается.

Напомним, Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые являются фигурантами дела НАБУ по «Энергоатому».

По данным СМИ, Миндич скрылся из Украины в направлении Польши за четыре часа до обысков в его квартирах в доме по ул. Грушевского в Киеве. В свою очередь, в ГНСУ заявили, что пересечение границы бизнесменом было законным — у него трое детей до 18 лет. На момент выезда, говорят пограничник, по отношению к нему не действовали никакие ограничения или запреты на выезд из страны.

