Зеленский передал бойцу из Бахмута награду-ответ от Байдена

Украинский капитан, командующий батареей HIMARS, во время визита Зеленского в Бахмут, передал Байдену свою награду. Теперь лидер США ответил взаимностью.

Президент Украины Владимир Зеленский передал командующему батареей HIMARS капитану Павлу Чернявскому ответ президента США Джо Байдена на награду. Лидер США передал украинскому защитнику Command Coin.

Владимир Зеленский сделал это во время выступления в Верховной Раде 28 декабря.

"У меня есть один долг со времени визита в Соединенные Штаты, который хочу именно сейчас отдать. В этом зале – капитан Павел Чернявский, командир батареи "Хаймарсов", отмеченный Крестом боевых заслуг и передавший этот знак президенту Соединенных Штатов Америки Байдену", – начал Зеленский.

Он добавил, что для него было честью выполнить эту особую миссию.

"Но у нее есть вторая часть. Президент Байден в ответ передал "Command Coin" – специальный символ от президента Соединенных Штатов", — сказал президент.

Напомним, Зеленский 21 декабря прибыл в Вашингтон, где встретился с Байденом. Источники в США сообщали, что стороны будут обсуждать ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку Украины. Тогда президент Украины передал президенту США Джо Байдену награду и письмо от украинского военного, воюющего в Бахмуте.

Читайте также: