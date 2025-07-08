Зеленский планирует масштабную ротацию послов / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский намерен провести масштабные кадровые изменения в украинском дипломатическом корпусе, в частности, заменить послов в странах «Группы семи» (G7) и «Группы двадцати» (G20).

Об этом в интервью «Украинскому радио» заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Сибига отметил, что в ближайшее время следует ожидать около 20 указов президента, которые будут касаться как увольнения, так и назначения новых руководителей зарубежных дипломатических учреждений.

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Отдельно министр вспомнил посла Украины в США Оксану Маркарову, назвав ее одной из наших наиболее успешных послов. Он подчеркнул ее чрезвычайную эффективность и харизматичность, однако отметил, что «у каждого дипломата есть ротационный цикл».

«Я вам подтверждает, что видение президента Украины — осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть, прежде всего, усилить эти страны, в частности, трек США», — добавил Андрей Сибига, объясняя цель будущих изменений.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время разговора на прошлой неделе с украинским президентом Владимиром Зеленским заверил, что не принимал решения по приостановке поставок вооружения Киеву. По словам Трампа, он лишь поручил провести проверку запасов оружия Пентагона после ударов США по иранским ядерным объектам, но не предписывал приостанавливать помощь.