Зеленский планирует визит в одну из ключевых нейтральных стран: Кулеба заинтриговал заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, планирует визит в Индию.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарона.

“Мы, безусловно, работаем и над визитом индийского руководства в Украину, и над визитом президента Украины в Индию. Все эти вопросы у нас в работе и сегодня об этом тоже говорили”, – отметил Кулеба.

Напомним, недавно Дмитрий Кулеба сообщил, что в середине лета 2024 года в украинском небе наконец-то появятся первые самолеты F-16.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Кулеба рассказал ПОЗИТИВНЫЕ новости! Откровенно о результатах визита в Индию

Читайте ведущие новости дня: