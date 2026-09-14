Зеленский планирует встречу с Трампом: где и когда она состоится

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке на следующей неделе. Ключевыми темами, по его словам, станут морское и энергетическое перемирие.

Об этом глава государства заявил в телеэфире во время визита в Канаду, передает Укринформ.

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«Мы открыты для соответствующего морского перемирия, плюс энергетическое перемирие. Я собираюсь все это обсудить. Я уже об этом говорил с президентом США. Если это будет совпадать с его планами, если у меня получится прилететь в Нью-Йорк, то именно вокруг этого сейчас разговор. Мы говорим о 20 числах (сентябре — ред.) — 21, 22, 23. (…) Дай Бог, чтобы у нас получилось встретиться», — рассказал Зеленский.

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Президент добавил, что если российский диктатор Владимир Путин не хочет полного перемирия, то нужно хотя бы зерновое и энергетическое. «Тем более что такое количество стран поддерживает соответствующий трек», — отметил он.

Как сообщалось, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к поиску компромиссов в Россию по вопросам экспорта зерна и энергетики, но подчеркнул, что шаги должны предпринять обе страны.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что Украина из-за проблем с логистикой в августе экспортировала лишь 20% зерновых культур от потенциального объема.

Мировые цены на пшеницу выросли почти до трехлетнего максимума из-за ударов России и Украины по черноморской инфраструктуре. Текущая стоимость продовольственной пшеницы на европейской бирже Euronext (MATIF) по состоянию на 20 августа — €226,75 за тонну по ближайшему сентябрьскому контракту и €236,75 за тонну по декабрьскому контракту, что в эквиваленте равняется примерно $275 за тонну.

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В то же время украинские удары по логистическим центрам обрушили экспорт российского зерна.

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