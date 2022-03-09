Зеленский поблагодарил Польшу за готовность предоставить самолеты и призвал немедленно решить вопрос поставки

Президент Украины подчеркнул, что это вопрос человеческих жизней, потому что в стране война.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил власти Польши за готовность предоставить Украине боевые самолеты и призвал ответственные стороны как можно быстрее решить вопрос их поставки в Украину.

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"Мы благодарны Польше за альтернативу – за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос – в логистике. По сути, технический вопрос. Его нужно решать! Немедленно", — сказал сегодня, 9 марта, президент во время своего видеообращения.

По его словам, уже есть официальное решение Польши передать самолеты на американскую базу и украинские власти имеют подтверждение, что договоренность американской стороны с Польшей – достигнута. "Но при этом слышим, что предложение Польши якобы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение? Послушайте: у нас война! Это же не пинг-понг! Это речь о человеческой жизни! Мы еще раз просим – решайте это быстрее. Не перекладывайте ответственность, а отправьте нам самолеты", — призвал ответственные стороны президент Украины.

Напомним, Министерство обороны США проведет дополнительные консультации с польским правительством и союзниками из НАТО по поводу предложения Польши о передаче на безвозмездной основе в распоряжение американского правительства истребителей МиГ-29, которые в свою очередь могли бы быть переданы Вооруженным силам Украины.