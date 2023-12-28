Зеленский поблагодарил США за военную помощь: сколько пакетов и на какую сумму было предоставлено за 2023 год

За 2023 год США предоставили Украине 34 пакета военной помощи на общую сумму более 24 миллиардов долларов. Украинский главнокомандующий поблагодарил за это страну, лидеров и народ.

Об этом Владимир Зеленский написал на своей странице в X (Twitter).

"Благодарю Президента Джо Байдена, Конгресса и американского народа за объявленный вчера пакет военной помощи в размере 250 миллионов долларов. Дополнительные ракеты и компоненты для противовоздушной обороны, противотанковое оружие, боеприпасы, средства разминирования и другое оборудование удовлетворят самые неотложные потребности Украины", – отметил он.

Критически важная помощь

По словам президента, лидерство США в коалиции из более чем 50 стран, оказывающих Украине военную помощь, имеет решающее значение для противодействия террору и агрессии не только в Украине, но и во всем мире. Так, в течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов. Нашим бойцам передали Patriot, Abrams, бронемашины, ATACMS, DPICM, ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования и другое критически важное оборудование. Кроме того, было принято историческое решение о предоставлении Украине истребителей F-16.

"Мы всегда будем благодарны за всю эту поддержку. Чтобы защитить свободу и безопасность не только в Украине и Европе, но и в Соединенных Штатах, мы и дальше как можно сильнее и решительнее противодействовать российской агрессии", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, США окажут Украине помощь на сумму 250 миллионов долларов. Этот пакет включает в себя дополнительные системы ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковые средства и другое оборудование.

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