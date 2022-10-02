Зеленский поблагодарил страны Центральной и Восточной Европы за поддержку членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность странам Центральной и Восточной Европы за поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки РФ аннексировать территории нашего государства.

Об этом украинский глава написал в Twitter.

"Очень благодарен нашим добрым соседям — странам Центральной и Восточной Европы — за поддержку членства Украины в НАТО и осуждение попытки РФ аннексировать территории Украины", — написал Зеленский.

Он также отметил президента Эстонии Алара Кариса, президента Латвии Эгилса Левитса, главу Литвы Гитанаса Науседу, поблагодарил президента Северной Македонии Стево Пендаровского, Анджея Дуди — польского главу, Клауса Йоганниса — румынского президента — Зузани Чашучину — президента Зузани Чапутовой — президента Зузани Чапутовой.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий .

После подписания президентом России Владимиром Путиным документов о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины ряд стран произнесли свое осуждение этого решения и свое несогласие.

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