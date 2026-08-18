Зеленский подал кандидатуры министров обороны и МИД: кто претендует на должности (обновлено)

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский уже представил на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры на должности министра обороны и министра иностранных дел.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Кандидаты на министра обороны и главу МИД — что известно

Как сообщил нардеп, согласно внесенным документам, на должность главы Министерства обороны претендует Евгений Хмара, а на должность министра иностранных дел — Андрей Сибига.

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«Завтра голосование за двух министров: МО и МИД», — отметил нардеп.

Эту информацию также подтвердил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Верховная Рада рассмотрит это представление в ближайшее время по стандартной процедуре.

Сообщение

Сейчас Евгений Хмара является действующим исполняющим обязанности министра обороны. В то же время Андрей Сибига исполняет обязанности главы МИД — эту должность он занимал и в правительстве премьер-министра Юлии Свириденко.

Следует заметить, что Евгений Хмара является военнослужащим. В то же время Закон Украины «О национальной безопасности Украины» четко предусматривает, что должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.

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Отставка министров — последние новости

Напомним, 18 августа президент Украины Владимир Зеленский планировал внести в Совет кандидатуры Евгения Хмары и Андрея Сибиги на должности министров обороны и иностранных дел.

Также мы писали, что 18 августа, после перерыва в работе Верховной Рады, народные депутаты не будут голосовать за назначение руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел, потому что президент Украины Владимир Зеленский тогда еще не внес в Верховную Раду кандидатуры на эти должности.

Стоит напомнить, что Верховная Рада 14 июля уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра, которую она заняла в прошлом году 17 июля. Решение поддержали 258 народных депутатов. Заметим, что накануне заявление главы Кабмина поступило в ВРУ.

Также Михаил Федоров, руководивший Минобороны в последние полгода, ушел в отставку 15 июля. После этого он подверг резкой критике Александра Сырского и подтвердил, что требовал его увольнения с должности главнокомандующего.

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