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- Украина
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Зеленский подал новый законопроект: поддерживают ли его в НАБУ и САП
НАБУ и САП призывают Раду срочно принять законопроект Зеленского об их усилении.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) поддержали представление президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроекту №13533.
Об этом сообщило НАБУ.
Этот документ, представленный как неотложный, направлен на восстановление всех процессуальных полномочий и гарантий независимости НАБУ и САП.
Как сообщили в НАБУ, их представители вместе с САП принимали непосредственное участие в подготовке текста законопроекта. Антикоррупционные органы призывают Верховную Раду как можно быстрее принять эту инициативу президента за основу и в целом.
«Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП», — заявили в НАБУ.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414. Ее отдельные положения ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
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