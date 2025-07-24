ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
112
Время на прочтение
1 мин

Зеленский подал новый законопроект: поддерживают ли его в НАБУ и САП

НАБУ и САП призывают Раду срочно принять законопроект Зеленского об их усилении.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
НАБУ

НАБУ / © НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) поддержали представление президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную Раду законопроекту №13533.

Об этом сообщило НАБУ.

Этот документ, представленный как неотложный, направлен на восстановление всех процессуальных полномочий и гарантий независимости НАБУ и САП.

Как сообщили в НАБУ, их представители вместе с САП принимали непосредственное участие в подготовке текста законопроекта. Антикоррупционные органы призывают Верховную Раду как можно быстрее принять эту инициативу президента за основу и в целом.

«Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП», — заявили в НАБУ.

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла скандальный законопроект №12414. Ее отдельные положения ликвидируют независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал текст нового законопроекта о работе НАБУ и САП.

Руслан Стефанчук рассказал, когда в Верховной Раде будет рассмотрен новый законопроект о НАБУ.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie