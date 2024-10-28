Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

Законопроекты №12151 и №12152 появились на сайте Рады утром 28 октября.

Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию, срок действия которых истекает 10 ноября, еще на 90 дней – до 7 февраля 2025 года.

Напомним, эксперты рассказали ТСН.ua, какими могут быть ближайшие сценарии мобилизации в Украине.

Военное положение: какие права люди имеют в форме и как действовать украинцам | Юрист Ростислав Кравец