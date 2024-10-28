Зеленский подал в Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

Срок действия военного положения и мобилизации истекает 10 ноября.
Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации.
Законопроекты №12151 и №12152 появились на сайте Рады утром 28 октября.
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию, срок действия которых истекает 10 ноября, еще на 90 дней – до 7 февраля 2025 года.
Напомним, эксперты рассказали ТСН.ua, какими могут быть ближайшие сценарии мобилизации в Украине.
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