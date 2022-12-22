Зеленский подарил Конгрессу США боевое знамя от защитников Бахмута

Президент Зеленский пробудет в США всего несколько часов и оперативно вернется в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский передал Конгрессу США флаг, который ему передали бойцы, мужественно защищающие Бахмут от российских оккупантов.

Зеленский вручил флаг после выступления в Конгрессе США.

"Я был в Бахмуте вчера, наши герои дали мне знамя, боевое знамя тех, кто защищает Украину, Европу, мир ценой своей жизни. Они просили передать этот флаг вам, американскому Конгрессу, членам Палаты представителей, сенаторам, чьи решения могут спасти миллионы людей ", – сказал Зеленский.

Он заявил, что флаг, который он передает Конгрессу, это символ победы Украины в войне.

"Пусть эти решения будут приняты, пусть это знамя будет с вами, дамы и господа. Этот флаг является символом нашей победы в этой войне, мы стоим, мы победим, потому что мы объединены — Украина, США, весь свободный мир", — заявил президент.

Зеленский также поблагодарил американцев за помощь и пожелал всем победного Нового года.

Фото: Associated Press

В свою очередь спикер палаты представителей Нэнси Пелоси подарила президенту Украины флаг США, вывешенный над Капитолием на часть его визита в Вашингтон.

Отметим, что президент Владимир Зеленский пробудет в США всего несколько часов и оперативно вернется в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в следующем 2023 году будет переломный момент в войне с российскими агрессорами.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина держит свою линию обороны и никогда не сдастся.

Читайте также: