Зеленский поделился ожиданиями от сотрудничества с новым германским правительством

Президент в первую очередь надеется на продолжение помощи от Германии в реализации мер по экономической безопасности для Украины в связи с Северным потоком-2.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритетными направлениями сотрудничества с правительством Германии, которое вскоре возглавит социал-демократ Олаф Шольц, практическую реализацию мер по энергетической безопасности и вступлению Украины в ЕС.

Об этом он сказал во время прессмарафона "30 вопросов президенту Украины" 26 ноября.

Президент Зеленский напомнил, что во время последнего саммита в нормандском формате, который состоялся в Париже в декабре 2019 года, были достигнуты соответствующие договоренности при содействии правительства Ангелы Меркель.

“Тогда мы договорились с Россией. Я благодарен всем сторонам, Германия сыграла немаловажную роль. Я хотел бы, чтобы мы могли рассчитывать на эту помощь. Я бы хотел, чтобы "Северный поток-2" был не просто оружием России или бизнесом некоторых стран. Для нас это большая трагедия”, – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что обеспечить энергетическую безопасность Украины без помощи немецких союзников будет сложно.

Кроме того, Зеленский выразил надежду, что новое немецкое правительство будет более активно способствовать тому, чтобы Украина получила членство в ЕС.

"Я бы очень хотел, чтобы новый канцлер ФРГ был более четким по поводу членства Украины в Евросоюзе и не боялся обратной реакции государств, которые против этого", — сказал он, заметив, что близко не знаком с Олафом Шольцем, но выразил уверенность в том, что отношения между ними сложатся хорошие.

Глава украинского государства также выразил удовлетворение тем, что сопредседатель немецкой партии зеленых Роберт Габек войдет в правительство как министр экономики.

"Я очень рад, что он вошел в правительство. У нас было несколько встреч, у нас совпадают взгляды на отношения между нашими странами. Я верю, что он поможет нам. И вопрос не только в том, что у нас совпадают мнения по Северному потоку-2. Вопрос не только и трубе, но и в угрозах из-за Северного потока-2. У нас хорошее понимание шагов, направленных на безопасность Украины и Европы, и будущее Украины рядом с европейскими государствами", — подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский также сообщил, что вчера, 25 ноября, он разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая вскоре должна покинуть должность. Она сказала Президенту Украины, что политика Германии по отношению к Украине будет неизменной.

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