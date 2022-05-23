Имущество коллаборантов в Украине национализируют: Зеленский подписал изменения к закону о санкциях

Имущество коллаборантов в Украине национализируют: Зеленский подписал изменения к закону о санкциях

Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", принятый Верховной Радой 12 мая 2022 года.

Об этом сообщили на официальной странице Офиса главы Украинского государства.

По закону устанавливается новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться.

"Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, тем или иным образом поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников", – отметил президент.

Законом определяется, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц. Таким органом станет Министерство юстиции Украины, которое должно организовать работу по выявлению и розыску подлежащих блокированию активов физических и юридических лиц, указанных в решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Кроме того, осуществление административного судопроизводства по делам о применении санкции посредством взыскания активов в доход государства будет осуществлять Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

Как сообщалось, Верховная Рада продлила военное положение в Украине до конца лета. Президент Владимир Зеленский объяснил, почему подписал указы о продлении военного положения и мобилизации.

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