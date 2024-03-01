Зеленский подписал соглашение о "гарантиях безопасности" с еще одной страной

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 марта подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Украина и Нидерланды подписали договор о "гарантиях безопасности", предусматривающий два миллиарда евро военной помощи в этом году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Соглашение также определяет приоритеты оказания помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств с особым акцентом на укреплении Воздушных сил Вооруженных Сил Украины", — сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что это соглашение "формализует принципиальную позицию Нидерландов" по усилению санкций против России, принуждению ее к возмещению ущерба и привлечению агрессора к ответственности.

"Согласно документу, Нидерланды также поддержат будущее членство Украины в ЕС и НАТО", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее глава генерального штаба армии Нидерландов заявил, что сейчас нет смысла обсуждать отправку войск западных государств в Украину, но союзники должны быть открыты ко всем возможным вариантам.

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