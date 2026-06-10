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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1484
Время на прочтение
1 мин

Зеленский подписал указ о новом празднике в Украине: когда будут отмечать

В Украине появился новый военный праздник. Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня Сил беспилотных систем ВСУ, который будет отмечен 11 июня.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

Уже завтра, 11 июня, украинцы будут впервые отмечать новый военный праздник — День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Об этом стало известно из официального Указа президента №485/2026.

Как отмечается в документе, решение об установлении этого праздника было принято для начала новых военных традиций. А также из-за значимой роли Сил беспилотных систем в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

«Установить в Украине День сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 11 июня», — говорится в указе.

В последствии его будут праздновать каждый год в этот день. Этот указ Владимир Зеленский подписал 10 июня 2026, поэтому он вступает в силу со дня его опубликования.

Раньше мы уже писали, в Украине планируют ввести новый праздник. Президент Владимир Зеленский инициирует установление 11 июня Дня Сил беспилотных систем в честь тех, кто изменил правила современной войны.

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Дата публикации
Количество просмотров
1484
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