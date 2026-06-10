Зеленский подписал указ о новом празднике в Украине: когда будут отмечать

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Уже завтра, 11 июня, украинцы будут впервые отмечать новый военный праздник — День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Об этом стало известно из официального Указа президента №485/2026.

Как отмечается в документе, решение об установлении этого праздника было принято для начала новых военных традиций. А также из-за значимой роли Сил беспилотных систем в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

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«Установить в Украине День сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 11 июня», — говорится в указе.

В последствии его будут праздновать каждый год в этот день. Этот указ Владимир Зеленский подписал 10 июня 2026, поэтому он вступает в силу со дня его опубликования.

Раньше мы уже писали, в Украине планируют ввести новый праздник. Президент Владимир Зеленский инициирует установление 11 июня Дня Сил беспилотных систем в честь тех, кто изменил правила современной войны.

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