- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1484
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский подписал указ о новом празднике в Украине: когда будут отмечать
В Украине появился новый военный праздник. Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня Сил беспилотных систем ВСУ, который будет отмечен 11 июня.
Уже завтра, 11 июня, украинцы будут впервые отмечать новый военный праздник — День Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.
Об этом стало известно из официального Указа президента №485/2026.
Как отмечается в документе, решение об установлении этого праздника было принято для начала новых военных традиций. А также из-за значимой роли Сил беспилотных систем в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.
«Установить в Украине День сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 11 июня», — говорится в указе.
В последствии его будут праздновать каждый год в этот день. Этот указ Владимир Зеленский подписал 10 июня 2026, поэтому он вступает в силу со дня его опубликования.
Раньше мы уже писали, в Украине планируют ввести новый праздник. Президент Владимир Зеленский инициирует установление 11 июня Дня Сил беспилотных систем в честь тех, кто изменил правила современной войны.