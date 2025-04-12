Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО против бывших чиновников: список

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО, касающихся бывших должностных лиц и бизнесменов, причастных к пророссийской деятельности.

Об этом стало известно из указа №231.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 апреля 2025 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

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В приложении к решению указаны четыре человека. Против них ввели санкции на 10 лет.

Кто попал под ограничение:

Сергей Арбузов – бывший первый вице-премьер-министр Украины;

Андрей Клюев – экс-секретарь СНБО, бывший глава Администрации президента Украины и нардеп, был одним из лидеров Партии регионов;

Виктор Полищук - владелец "Гулливера" в Киеве и сети магазинов "Эльдорадо";

Алена Шевцова – эксакционер IBOX-банка.

Напомним, ранее Владимир Зеленский ввел санкции против пропагандиста, скандального музыкального продюсера Юрия Бардаша.

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