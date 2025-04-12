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- Украина
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Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО против бывших чиновников: список
Санкции введены на десять лет.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО, касающихся бывших должностных лиц и бизнесменов, причастных к пророссийской деятельности.
Об этом стало известно из указа №231.
“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 апреля 2025 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.
В приложении к решению указаны четыре человека. Против них ввели санкции на 10 лет.
Кто попал под ограничение:
Сергей Арбузов – бывший первый вице-премьер-министр Украины;
Андрей Клюев – экс-секретарь СНБО, бывший глава Администрации президента Украины и нардеп, был одним из лидеров Партии регионов;
Виктор Полищук - владелец "Гулливера" в Киеве и сети магазинов "Эльдорадо";
Алена Шевцова – эксакционер IBOX-банка.
Напомним, ранее Владимир Зеленский ввел санкции против пропагандиста, скандального музыкального продюсера Юрия Бардаша.
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