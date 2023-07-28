Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии 2023 года: кто ее получил

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии 2023 года.

Соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства.

Президент также утвердил новый состав Комитета премии. Размер Шевченковской премии в этом году составляет 429 тысяч гривен.

Шевченковская премия в этом году присуждена:

Калитко Екатерине Александровне, поэтессе – за книгу стихов “Орден молчалив”;

Компаниченко Тарасу Викторовичу, Бережнюку Максиму Павловичу, Данилейко Северину Владимировичу, Крисскому Ярославу Андреевичу, Охримчуку Сергею Михайловичу, исполнителям группы “Хорея Казацкая” – по аудиоальбом “Песни Украинской революции”;

Назаренко Михаилу Иосифовичу, литературоведу – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883” в двух частях;

Портникову Виталию Эдуардовичу, журналисту – за публицистические статьи и выступления последних лет;

Целик Ирине Андреевне, режиссеру — за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Напомним, что Кремль разослал "методичку", в которой Украину назвали "сатанинской", а Польшу "исконно русской".

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