Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии 2023 года: кто ее получил

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
5093
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии 2023 года: кто ее получил

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Владимир Зеленский

Премию вручили писателям, литературоведам и создателям кино.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии 2023 года.

Соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства.

Президент также утвердил новый состав Комитета премии. Размер Шевченковской премии в этом году составляет 429 тысяч гривен.

Шевченковская премия в этом году присуждена:

  • Калитко Екатерине Александровне, поэтессе – за книгу стихов “Орден молчалив”;
  • Компаниченко Тарасу Викторовичу, Бережнюку Максиму Павловичу, Данилейко Северину Владимировичу, Крисскому Ярославу Андреевичу, Охримчуку Сергею Михайловичу, исполнителям группы “Хорея Казацкая” – по аудиоальбом “Песни Украинской революции”;
  • Назаренко Михаилу Иосифовичу, литературоведу – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883” в двух частях;
  • Портникову Виталию Эдуардовичу, журналисту – за публицистические статьи и выступления последних лет;
  • Целик Ирине Андреевне, режиссеру — за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".

Напомним, что Кремль разослал "методичку", в которой Украину назвали "сатанинской", а Польшу "исконно русской".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
5093
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация