Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии 2023 года: кто ее получил

Премию вручили писателям, литературоведам и создателям кино.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Шевченковской премии 2023 года.
Соответствующий указ был обнародован на сайте главы государства.
Президент также утвердил новый состав Комитета премии. Размер Шевченковской премии в этом году составляет 429 тысяч гривен.
Шевченковская премия в этом году присуждена:
- Калитко Екатерине Александровне, поэтессе – за книгу стихов “Орден молчалив”;
- Компаниченко Тарасу Викторовичу, Бережнюку Максиму Павловичу, Данилейко Северину Владимировичу, Крисскому Ярославу Андреевичу, Охримчуку Сергею Михайловичу, исполнителям группы “Хорея Казацкая” – по аудиоальбом “Песни Украинской революции”;
- Назаренко Михаилу Иосифовичу, литературоведу – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792 – 1883” в двух частях;
- Портникову Виталию Эдуардовичу, журналисту – за публицистические статьи и выступления последних лет;
- Целик Ирине Андреевне, режиссеру — за документальный фильм "Земля голубая, как апельсин".
Напомним, что Кремль разослал "методичку", в которой Украину назвали "сатанинской", а Польшу "исконно русской".
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