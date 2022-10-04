Зеленский подписал указ о признании никчемными документов Путина об аннексии территории Украины

Владимир Зеленский для обеспечения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины подписал указ, предусматривающий признание ничтожными и юридически бессильными указы Путина об аннексии украинских территорий.

Во вторник, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №687/2022 о признании никчемными актов РФ, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Исходя из того, что территория Украины является целостной и неприкосновенной в пределах ее международно признанной государственной границы, а суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Согласно Акту провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, территория Украины неделима и неприкосновенна", — отмечается в документе.

В указе президент Украины опирается на международные принципы и договоры, в том числе и договор РФ об украинско-российской государственной границе от 28 января 2003 года, который не может быть прекращен в соответствии со ст. 62 Венской конвенции о праве международных договоров.

"Согласно статьям 2, 8, 9, 17, 18, 102, 106 Конституции Украины постановляю признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля № 71, от 21 февраля 2022 г. № 72, от 29 сентября 2022 г. № 685, от 29 сентября 2022 г. № 686, а также любые другие решения, акты и договоры, принятые, изданные и заключенные на основании и/или в связи с реализацией указанных указов", — говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведённых оккупантами в этих регионах.

После подписания президентом Путиным документов о присоединении к РФ оккупированных территорий Украины ряд стран осудили этого решения и высказали свое несогласие. В частности, США ввели против российских топ-чиновников санкции.

Совбез ООН собрался, чтобы отреагировать на незаконную аннексию Россией украинских территорий, однако РФ ветировал резолюцию Совбеза ООН об осуждении аннексии.

Из-за попытки аннексии Украина обратилась в Международный суд в Гааге. Также в МИД Украины заявили, что мир должен признать Россию государством-террористом из-за попыток аннексии территории Украины.

В понедельник, 3 октября, Госдума РФ "ратифицировала" незаконную попытку аннексии четырех областей Украины.

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