Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 человек, связанных с РФ

Отмечается, что поддержаны внесенные СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных санкций к 200 лицам, связанным с Россией.
Соответствующий указ №75/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" размещен на официальном сайте президента Украины.
Отмечается, что поддержаны внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Кабинет Министров вместе с СБУ и Нацбанком должен обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных санкций.
Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Напомним, накануне Зеленский провел ряд совещаний с силовиками.
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