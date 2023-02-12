Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 человек, связанных с РФ

Отмечается, что поддержаны внесенные СБУ предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных санкций к 200 лицам, связанным с Россией.

Соответствующий указ №75/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" размещен на официальном сайте президента Украины.

Отмечается, что поддержаны внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

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Кабинет Министров вместе с СБУ и Нацбанком должен обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных санкций.

Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, накануне Зеленский провел ряд совещаний с силовиками.

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