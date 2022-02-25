Зеленский подписал указ о введении в действие плана территориальной обороны Украины

Зеленский подписал указ о введении в действие плана территориальной обороны Украины

План введен в действие сроком 90 суток.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие плана обороны Украины и Сводного плана территориальной обороны Украины.

План введен в действие сроком 90 суток.

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Об этом говорится в обнародованном на сайте президента указе.

Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его подписания – 24 февраля 2022 года.

Напомним, в Киев завозят дополнительное оружие для бойцов, которые присоединяются в ряды территориальной обороны. Ее можно будет получить уже с утра в пятницу, 25 февраля.

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