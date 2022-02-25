Зеленский подписал указ о введении в действие плана территориальной обороны Украины

План введен в действие сроком 90 суток.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие плана обороны Украины и Сводного плана территориальной обороны Украины.
План введен в действие сроком 90 суток.
Об этом говорится в обнародованном на сайте президента указе.
Контроль за исполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим Указом, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Указ вступает в силу со дня его подписания – 24 февраля 2022 года.
Напомним, в Киев завозят дополнительное оружие для бойцов, которые присоединяются в ряды территориальной обороны. Ее можно будет получить уже с утра в пятницу, 25 февраля.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.