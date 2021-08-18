Зеленский подписал указ о защите границы с тайными поручениями Кабмину

В Украине за 6 месяцев проведут инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы.

В среду, 18 августа, введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы". Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Среди поручений, которые глава государство дает в этом указе Кабинету министров, некоторые отмечены как засекреченные.

Из распоряжений в открытом доступе — инвентаризация земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии госграницы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, которую в течение шести месяцев должен провести Кабмин совместно с местными органами власти. Также правительству поручено определить владельцев и пользователей этих земельных участков, их кадастровые номера, целевое назначение и формы собственности.

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Упомянутые пограничные земельные участки, в том числе и те, которые относятся к землям природно-заповедного и историко-культурного назначения, будут впоследствии переданы в постоянное или временное пользование военным частям Госпогранслужбы.

Напомним, на западных границах Украины процветает табачная контрабанда. Здесь перетекают сотни миллионов, даже миллиардов гривен ежегодно, и этот бизнес только разрастается

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