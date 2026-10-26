Зеленский подписал указ об обороне городов: что предусматривает решение СНБО

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны относительно развития инженерных заграждений для защиты населенных пунктов.

Об этом говорится в указе главы государства №1067/2026.

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Решение СНБО от 25 сентября 2026 года предусматривает возведение инженерных заграждений для круговой обороны городов и определяет механизмы воплощения этих мероприятий.

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Подробности запланированных шагов не разглашают, поскольку у решения есть гриф «Для служебного пользования».

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступил в силу со дня его обнародования.

Война в Украине — последние новости

Напомним, премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что Россия изменила стратегию ударов, интенсифицировав атаки на инфраструктуру, бизнес и экономику, чтобы истощить страну и сделать ее более гибкой на переговорах.

Ранее мы писали, что Россия уже более пяти месяцев не выводит корабли в Черное море и запускает «Калибры» прямо из гавани в Новороссийск. Это рискованно для самих россиян, ведь при детонации взрыв произойдет на их же базе.

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