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Зеленский подписал указ об обороне городов: что предусматривает решение СНБО
В Украине будут строить инженерные заграждения для обороны городов.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны относительно развития инженерных заграждений для защиты населенных пунктов.
Об этом говорится в указе главы государства №1067/2026.
Решение СНБО от 25 сентября 2026 года предусматривает возведение инженерных заграждений для круговой обороны городов и определяет механизмы воплощения этих мероприятий.
Подробности запланированных шагов не разглашают, поскольку у решения есть гриф «Для служебного пользования».
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО. Указ вступил в силу со дня его обнародования.
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