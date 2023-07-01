Зеленский подписал указ об ужесточении наказания за коррупцию в судебной сфере

За коррупцию в судах теперь грозит лишение свободы на 10-15 лет с конфискацией имущества.

В пятницу, 30 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указом президента №359/2023 вводится в действие решение СНБО от 23 июня 2023 года "Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия". Контроль за исполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Коррупционерам, совершившим правонарушения в сфере правосудия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал указ о доплатах и отпусках военным, согласно которому семьи погибших в результате ранения будут получать одноразовую выплату в размере 100 тысяч гривен.

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