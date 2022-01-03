Зеленский подписал указы о создании новых национальных природных парков — список

Кабмин должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок положения о созданных парках.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание национальных природных парков "Пуща Радзивилла", "Куяльницкий" и "Холодный Яр", а также увеличение границ территории Карпатского биосферного заповедника, национального природного парка "Меотида", национального природного парка "Вижницкий" и ботанического заказника общего "Староманзырский".

Об этом говорится в указах, подписанных главой государства, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, указом Президента №2/2022 предусмотрено создание на территории Черкасской области национального природного парка "Холодный Яр" (Черкасский район). Другим указом создается национальный природный парк "Куяльницкий". Указом №4/2022 предусмотрено создание на территории Сарненского района Ровенской области национального природного парка "Пуща Радзивилла".

Как отмечают в ОПУ, парки будут находиться в сфере управления Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Кроме того, другими указами Зеленский расширил границы ряда природоохранных объектов:

изменены границы территории Карпатского биосферного заповедника , в состав которого войдут 17,9 тыс. га земель.

, в состав которого войдут 17,9 тыс. га земель. указом № 6/2022 согласовано включение в территорию национального природного парка "Вижницкий" 131 га земель государственной собственности на территории Вижницкого района Черновицкой области, а в территорию ботанического заказника общегосударственного значения "Староманзырский" — 99 га земель государственной собственности на территории Болградского района Одесской области.

131 га земель государственной собственности на территории Вижницкого района Черновицкой области, а в территорию ботанического заказника общегосударственного значения — 99 га земель государственной собственности на территории Болградского района Одесской области. указом № 7/2022 в территорию национального природного парка "Меотида" предусмотрено включение 580,2 га земель государственной собственности, расположенных за пределами поселка городского типа Ялта, сел Мелекино, Урзуф Мангушской поселковой территориальной громады Мариупольского района Донецкой области.

"Кабинет Министров должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок положения о созданных парках и внести изменения в положения об указанных природоохранных объектах, границы которых были расширены. Правительство также должно до 2024 года решить вопрос о предоставлении земель", — подчеркнули в пресс-службе главы государства.

Как сообщалось ранее, в Украине впервые за 30 лет независимости государства заработал электронный кадастр парков и заповедников. В базе есть информация о свыше восьми с половиной тысяч природных объектов нашей страны.

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