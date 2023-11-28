Зеленский подписал закон о госбюджете на 2024 год: детали

Наша страна находится в состоянии войны, поэтому львиную долю расходов направят на оборону.
Во вторник, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Приоритетное направление – оборона и безопасность.
Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.
Подробности
Как отмечается в документе:
- доходы бюджета составят 1 трлн 768 млрд. гривен;
- расходы составят 3 трлн 355 млрд грн,
Кроме этого, дефицит будет в размере 1 трлн 571,5 млрд гривен. Он будет покрываться за счет помощи, которую Украине оказывают западные партнеры.
"Внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд грн (с 42,9 до 41 млрд долларов), чтобы согласовать с МВФ. Перекрыли путем увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд грн", – добавил народный депутат. Ярослав Железняк.
На приоритетные цели (оборона и безопасность) предусмотрена почти половина всех расходов – 1,69 трлн грн. Другие направления:
- социальная защита – 470 млрд грн;
- поддержка ветеранов – 15 млрд грн;
- медицина – 201 млрд грн;
- образование – 69 млрд грн.
Также прогнозируется, что ВВП составит 4,6%, инфляция достигнет 9,7%, а среднегодовой курс будет составлять 40,7 гривны за один доллар.
Больше цифр из госбюджета – в инфографике.
Ранее в Украине утвердили бюджет на 2024 год. Стало известно, как возрастут зарплаты и пенсии.
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