Зеленский подписал закон о госбюджете на 2024 год: детали

Наша страна находится в состоянии войны, поэтому львиную долю расходов направят на оборону.

Во вторник, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год. Приоритетное направление – оборона и безопасность.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

Подробности

Как отмечается в документе:

доходы бюджета составят 1 трлн 768 млрд. гривен;

расходы составят 3 трлн 355 млрд грн,

Кроме этого, дефицит будет в размере 1 трлн 571,5 млрд гривен. Он будет покрываться за счет помощи, которую Украине оказывают западные партнеры.

"Внешние заимствования уменьшили на 103,5 млрд грн (с 42,9 до 41 млрд долларов), чтобы согласовать с МВФ. Перекрыли путем увеличения внутренних заимствований на 81,4 млрд грн", – добавил народный депутат. Ярослав Железняк.

На приоритетные цели (оборона и безопасность) предусмотрена почти половина всех расходов – 1,69 трлн грн. Другие направления:

социальная защита – 470 млрд грн;

поддержка ветеранов – 15 млрд грн;

медицина – 201 млрд грн;

образование – 69 млрд грн.

Также прогнозируется, что ВВП составит 4,6%, инфляция достигнет 9,7%, а среднегодовой курс будет составлять 40,7 гривны за один доллар.

Больше цифр из госбюджета – в инфографике.

Ранее в Украине утвердили бюджет на 2024 год. Стало известно, как возрастут зарплаты и пенсии.

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