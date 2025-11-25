Зеленский подписал закон о качественном мобильном интернете: Федоров объяснил, что изменится

Михаил Федоров / © Михаил Федоров / Facebook

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 4670-IX, устанавливающий четкие требования к качеству мобильной связи и интернета в Украине.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По словам Министра, этот документ является важным шагом к обеспечению быстрого и прогнозируемого интернета для каждого украинца, независимо от места жительства. Федоров выделил четыре ключевых изменения, которые вводит закон:

Скорость как неотклонимый эталон. Вместо теоретических показателей, ранее декларированных операторами, государство установит четкий минимальный уровень качества. Операторы будут обязаны его соблюдать. Мониторинг качества через смартфон. Абоненты смогут самостоятельно проводить спидтесты. Эти данные будут автоматически поступать в регулятор (НКЕК), что позволит оперативно обнаруживать «белые пятна» и улучшать покрытие. Улучшение связи в деревнях. Отмена моратория на проверки должна стимулировать операторов построить сети в сельской местности и покрывать территории, где связь до сих пор отсутствует. Сохранение нацроуминга. Возможность переключаться между сетями разных операторов останется доступной для украинцев и после войны, что будет гарантировать связь в чрезвычайных ситуациях.

«Благодарен президенту, парламентариям и Комитету по вопросам цифровой трансформации за поддержку Закона», — подытожил министр.

