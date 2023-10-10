Зеленский подписал закон о немедленном возвращении электронных деклараций

Сегодня, 10 октября, президент Зеленский подписал закон о возвращении е-деклараций.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении электронного декларирования чиновников с немедленным открытием деклараций.
Об этом стало известно 10 октября с сайта Верховной Рады.
В карточке законопроекта 9534 говорится, что он возвращен с подписью президента.
Закон о возврате е-деклараций
5 сентября Верховная Рада проголосовала о возвращении е-декларирования чиновников, однако провалила голосование за правку об открытом доступе к декларациям.
Президент Украины Зеленский ветировал соответствующий закон и заявил, что ожидает нового голосования с "позитивом относительно немедленного открытия реестра деклараций".
После этого, 20 сентября, Рада приняла закон о публичном открытии е-декларирования с учетом вето президента Владимира Зеленского.
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