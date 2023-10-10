Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский подписал закон о немедленном возвращении электронных деклараций

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1102
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский подписал закон о немедленном возвращении электронных деклараций

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Владимир Зеленский

Сегодня, 10 октября, президент Зеленский подписал закон о возвращении е-деклараций.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении электронного декларирования чиновников с немедленным открытием деклараций.

Об этом стало известно 10 октября с сайта Верховной Рады.

В карточке законопроекта 9534 говорится, что он возвращен с подписью президента.

Закон о возврате е-деклараций

5 сентября Верховная Рада проголосовала о возвращении е-декларирования чиновников, однако провалила голосование за правку об открытом доступе к декларациям.

Президент Украины Зеленский ветировал соответствующий закон и заявил, что ожидает нового голосования с "позитивом относительно немедленного открытия реестра деклараций".

После этого, 20 сентября, Рада приняла закон о публичном открытии е-декларирования с учетом вето президента Владимира Зеленского.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1102
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация