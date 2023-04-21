Зеленский подписал закон о новых правилах получения украинского гражданства: что изменилось

Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал законопроект №7606, в котором говорится о новых правилах обретения украинского гражданства.

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Соответствующее сообщение появилось на сайте Верховной Рады Украины.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно условий принятия в гражданство Украины.

Соответствующий законопроект президент Украины Владимир Зеленский подписал 21 апреля.

Теперь, согласно закону, все желающие получить гражданство Украины должны будут сдавать экзамен по знанию украинского языка, истории и Конституции страны.

Напомним, ранее сообщалось, что российские агрессоры придумали новую схему, чтобы заставить украинцев, проживающих на оккупированных территориях Херсонщины, принимали российские паспорта.

Кроме того, мы ранее информировали, что на временно захваченных районах Донецкой и Луганской областей кафиры начали проводить паспортизацию по месту жительства пенсионеров.

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