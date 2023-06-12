Зеленский подписал закон о переносе Дня победы на 8 мая

Этот день будет выходным.

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О Дне памяти и победах над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов". Его будут отмечать 8 мая.

Об этом говорится на странице законопроекта на сайте парламента.

В пояснительной записке отмечают, что Украина как цивилизованное, миролюбивое и демократическое европейское государство чтит память о подвиге каждого, кто боролся с нацизмом, а также всех жертв, коснувшихся войны, – гражданских, пострадавших от оккупации и боевых действий, остарбайтеров, подпольщиков, детей войны и других.

Следует отметить, что в странах Европы эта победа ежегодно отмечается 8 мая в день капитуляции нацистской Германии – чествованием памяти павших во Второй мировой войне.

Напомним, парламент 29 мая принял закон №9278 о Дне памяти и победе над нацизмом во Второй мировой войне 1939 – 1945 годов.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы совместно с Европейским союзом.

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