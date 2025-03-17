Зеленский подписал закон о праве направления ВСУ в другие государства

Теперь соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.
Президент Владимир Зеленский подписал закон об отдельных вопросах направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения.
Об этом говорится на сайте парламента.
Закон определяет, что в условиях военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут быть направлены за границу для:
- обеспечения национальной безопасности,
- отпора и сдерживания вооруженной агрессии,
- защиты суверенитета и территориальной целостности Украины,
- реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Закон был доработан с учетом предложений президента Украины, уточняющих процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.
Напомним, 15 января Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий направление подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения.
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