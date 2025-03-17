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Зеленский подписал закон о праве направления ВСУ в другие государства

Зеленский подписал закон о праве направления ВСУ в другие государства

Владимир Зеленский подписал закон о направлении подразделений ВСУ за границу в период военного положения / Фото: ТСН.ua

Теперь соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об отдельных вопросах направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения.

Об этом говорится на сайте парламента.

Закон определяет, что в условиях военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут быть направлены за границу для:

  • обеспечения национальной безопасности,
  • отпора и сдерживания вооруженной агрессии,
  • защиты суверенитета и территориальной целостности Украины,
  • реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Закон был доработан с учетом предложений президента Украины, уточняющих процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.

Напомним, 15 января Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий направление подразделений Вооруженных сил Украины в другие государства в период действия военного положения.

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