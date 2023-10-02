Зеленский подписал закон о зарплатах пленных: что нужно знать их семьям

Родные пленных из службы гражданской защиты также смогут получить их зарплаты.
Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военных, полицейских и других лиц, предусматривающий передачу зарплат пленных их семьям.
Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.
Документ предусматривает сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах. Однако это не касается тех людей, кто сдался в плен добровольно.
Для справки: Оперативно-спасательная служба гражданской защиты Украины – специальное объединение аварийно-спасательных и других формирований в структуре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Также закон уточняет:
- порядок выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
- порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;
- порядок выплаты единовременного пособия при увольнении с военной службы.
Напомним, что Верхованная Рада в целом приняла закон о доплатах для военных.
Читайте также:
- 15 месяцев ада: защитник Мариуполя рассказал всю правду о пытках и убийствах в Оленовке
- Вагнеровцы ампутировали две руки: украинский военный рассказал об аде плена
- Представители Красного Креста в РФ издевались над украинскими военнопленными — парамедик