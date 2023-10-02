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Зеленский подписал закон о зарплатах пленных: что нужно знать их семьям

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
668
Время на прочтение
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Зеленский подписал закон о зарплатах пленных: что нужно знать их семьям

Президент Зеленский / Фото: Владимир Зеленский

Родные пленных из службы гражданской защиты также смогут получить их зарплаты.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении социальной защиты военных, полицейских и других лиц, предусматривающий передачу зарплат пленных их семьям.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах. Однако это не касается тех людей, кто сдался в плен добровольно.

Для справки: Оперативно-спасательная служба гражданской защиты Украины – специальное объединение аварийно-спасательных и других формирований в структуре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Также закон уточняет:

  • порядок выплаты денежной компенсации военнослужащим и полицейским за неиспользованные дни отпусков;
  • порядок выплаты денежной компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели (смерти) военнослужащих и полицейских;
  • порядок выплаты единовременного пособия при увольнении с военной службы.

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Дата публикации
Просмотры
668
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