Электронный кабинет должен быть верифицирован через электронную подпись или другие электронные возможности, чтобы точно знать, что ТЦК имеет дело с конкретным человеком.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

Об этом стало известно с сайта Верховной Рады.

В карточке соответствующего законопроекта №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения" отмечается, что 2 апреля закон вернули в ВР с подписью президента .

Напомним, какие данные будет содержать кабинет призывника, как будет работать электронный кабинет и какие наказания ждут уклонстов — читайте в ТСН.ua.

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