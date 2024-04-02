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Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

Президент подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Коллаж ТСН.ua

Электронный кабинет должен быть верифицирован через электронную подпись или другие электронные возможности, чтобы точно знать, что ТЦК имеет дело с конкретным человеком.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

Об этом стало известно с сайта Верховной Рады.

В карточке соответствующего законопроекта №10062 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения" отмечается, что 2 апреля закон вернули в ВР с подписью президента .

Напомним, какие данные будет содержать кабинет призывника, как будет работать электронный кабинет и какие наказания ждут уклонстов — читайте в ТСН.ua.

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